Ege’de göçmen hareketliliği: 108 kişi yakalandı, 100 kişi kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ve Karaburun ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 108 düzensiz göçmen yakalanırken, Urla ve Karaburun açıklarında ise 100 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 18 Ağustos saat 13.10 sıralarında Urla ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 59 göçmeni kurtardı.

Ekipler, 18 Ağustos saat 03.10 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine yeniden harekete geçti. Lastik bot içerisindeki 41 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 15 Ağustos saat 00.10 sıralarında, Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 57 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, aynı gün 01.00 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında, görevli Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, hareketli lastik botu durdurarak içerisinde bulunan 51 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.