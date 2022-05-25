Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yangın paniği

İzmir Bornova’da bulunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın, adrese sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, saat 18.15 sıralarında Kazımdirik Mahallesi’nde bulunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çıktı. İddiaya göre, poliklinikler binası zemin katta bulunan Mamografi Bölümü’nden henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alevlerin yükseldiğini gören ve panik olan hastane çalışanları ile vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, 110 AKS ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese intikal eden çok sayıda itfaiye ekiplerince yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, itfaiye ekiplerince yangın noktasında soğutma çalışmalarına geçildiği öğrenilirken, yangınla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı belirtildi.