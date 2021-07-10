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Ege Denizinde 4.3’lük deprem

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Asayiş 10.07.2021, 18:09
Ege Denizinde 4.3’lük deprem
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İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında saat 17.43’te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Karaburun’un yaklaşık 40 kilometre açıklarında Ege Denizi’nde meydana gelen deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre altında gerçekleşti.

AFAD’dan yapılan açıklamada an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı belirtildi.
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