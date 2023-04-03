EFT’yi geri çekerek dolandırmaya çalışıp yakalandılar

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde satın aldıkları cep telefonunun parasını EFT yoluyla ödeyen iki kişi, daha sonrasında parayı geri çekerek iş yerini dolandırdı. Hesabında parayı göremeyen iş yeri sahibinin durumu polis ekiplerine bildirmesi neticesinde şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Akyazı ilçesinde meydana gelen olayda, satın aldıkları cep telefonunun parasını EFT yoluyla ödeyen iki kişi, daha sonrasında parayı geri çekerek iş yerini dolandırdı. Hesabında parayı göremeyen iş yeri sahibi, bankayla iletişime geçti. EFT’nin iptal edildiğini öğrenen iş yeri sahibi, dolandırıldığını anlayarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Dolandırıcıların telefon alışverişi yapmaya çalıştıkları anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin elindeki telefonu incelemesi ve iş yeri sahibiyle konuşmaları yer aldı.

"EFT yoluyla parayı bize attıklarını söylediler"

Şüpheliler tarafından dolandırıldığını aktaran Ömer Ş., "İşletmiş olduğumuz telefoncu dükkanında iftar vaktine 10-15 dakika kala mağduriyet yaşadık. Bir kadın ve bir erkek bizden bir cihaz satın aldı ve EFT yoluyla parayı bize attıklarını söyleyerek ileri bir tarihli aktarım yaptılar. Biz bunu oruçlu olduğumuz için fark edemedik. Kimlik sormamıza rağmen bize kimliklerini de vermediler. İlerleyen aşamalarda diğer telefoncu arkadaşlarımıza da uğradılar ve onlar kısa bir zaman içinde olayı anladı. Olayın fark edilmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede şüpheliler yakalanarak mağduriyetimiz giderildi. Diğer meslektaşlarımızın bu hususta mağdur olmaması için sadece telefon alımlarında kimliğin önlü arkalı fotokopisini değil, telefon satışlarında da bu işlemin yapılmasını öneririm" dedi.

"10 bin lira gönderdiklerini, 300 lira da elden teslim almak istediklerini söyledi"

Şüphelilerin dükkana gelerek dolandırmaya çalıştığı bir başka iş yeri sahibi Gürkan G. ise, "Bana da geldiler ve telefon sordular. 10 bin liralık bir bütçelerinin olduğunu söyleyerek telefonlara bakmaya başladılar. Bir telefonu aldığını söyleyen kişi parayı hesabıma atacağını söyledi. Hesap numaramı verdim ancak para düşmemişti. Durumu şüpheliye sorduğumda EFT ile gönderdiklerini ve 9 bin 700 lira olan telefon için 10 bin lira gönderdiklerini, 300 lira da elden teslim almak istediklerini söyledi. Ben de hesabıma para gelemeden telefonu veremeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine yaşanan tartışma sonrasında dükkanımdan çıktılar. Ben de diğer telefoncu arkadaşlarıma söyledim fakat o sırada başka bir telefoncuya girdiler" diye konuştu.