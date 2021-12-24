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EFT yöntemiyle dolandırmadık esnaf bırakmayan Alman çift yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çok sayıda esnafı dolandıran Alman çift, polis tarafından ormanlık alanda yakalandı.

Asayiş 24.12.2021, 13:10
EFT yöntemiyle dolandırmadık esnaf bırakmayan Alman çift yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çok sayıda esnafı dolandıran Alman çift, polis tarafından ormanlık alanda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Alanya’da minibüsleriyle gelerek alışveriş yaptıkları iş yerine önce kredi kartı veren Marcel Mıkus (48) ve Ulrıke Mıkus (43) adlı Alman çift, kartın geçersiz çıkması üzerine IBAN numaralarına EFT yapıp telefonlarında gösterip ödeme yaptıklarını söyledi. Alışveriş bittikten sonra bankadaki hesaplarını kontrol ettiklerinde hesaplarına paranın geçmediğini gören esnaflar dolandırıldıklarını anladı. Eski Hisar Mahallesi’ndeki bir market sahibinin Şelale Polis Merkezi’ne giderek şikayette bulunması ve sosyal medyada görüntüleri yayınlaması üzerine birçok kişi aynı yöntemle dolandırıldığını belirterek karakola şikayette bulundu. Şikayetler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kamera görüntülerinden Alman çiftin kullandığı minibüsü belirledi. Şelale Polis Merkezi Amirliği ekipleri, söz konusu aracın Karaöz altında bulunan Orman işletmesine ait helikopter pisti yakınlarında görüldüğünü tespit etti. Ekipler, Alman çifti minibüs içinde yakalayarak Şelale Polis Karakoluna getirdi. Alman çiftin yakalandığını haber alan esnaflar da karakola gelirken, çift geceyi nezarette geçirdikten sonra hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Alman çiftin Hisar Caddesi’nde bir petshoptan elektronik köpek eğitim tasması aldığı, 500 TL kaparo verip iş yeri sahibini 5 bin 200 TL dolandırdıkları belirlendi. Petshop işletmecisinin Almanca bilmemesi nedeniyle kendisinden yardım istediğini belirten esnaf Adem Tol, “4 gün önce Alman çift gelip arkadaşımızdan özel bir ürün olan elektronik köpek eğitim tasması istedi. Mağazada olmadığı için sipariş verildi. 5 bin 700 TL’ye anlaştılar. 500 TL peşinat verdi ve gittiler. Ürün geldikten sonra önce kredi kartıyla ödeme yapmak istediler. Kart blokeli görününce bu kez ödeme için IBAN numarası istediler. Telefon ekranında IBAN üzerinden hesaba parayı geçtiklerine dair evrakı gördük. Olay cumartesi günü yaşandı. Pazartesi günü esnaf arkadaşımız hesabına baktığında paranın hesapta olmadığını ve dolandırıldığını anladı” diye konuştu.

Alman çiftin birçok marketten aynı yöntemle gıda maddesi ve alkol içeren ürünler aldığı, esnafların telefon ekranında IBAN üzerinden ödeme yapıldığına dair belgeyi görünce Alman çifte güvendiği ve dolandırıldıklarını sonradan öğrendikleri belirlendi. Alman çiftin karakola getirilmesi ve adliyeye çıkarılması sırasında rahat tavırları dikkat çekti.

Alman çiftin kullandığı minibüsün Türkiye’de kalma ve kullanma süresinin dolması nedeniyle bağlandığı, araç içerisinde bulunan iki köpeğin de Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı’na teslim edildiği bildirildi.

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