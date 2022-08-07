banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bu kilime paha biçilemiyor
Bu kilime paha biçilemiyor
Japon gelin Türk kültürüne hayran kaldı
Japon gelin Türk kültürüne hayran kaldı
Tarlada 80 kuruşa kadar düştü, tezgahta 4-5 lira
Tarlada 80 kuruşa kadar düştü, tezgahta 4-5 lira
Kuru incir ihracatı 232 milyon dolara ulaştı
Kuru incir ihracatı 232 milyon dolara ulaştı

EFT iptali ile vatandaşı dolandıran zanlılar yakalandı

Malatya’da 10’a yakın esnafı ‘EFT iptali’ ile 52 bin TL dolandırdığı belirlenen iki zanlı, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Asayiş 07.08.2022, 15:00
EFT iptali ile vatandaşı dolandıran zanlılar yakalandı

Malatya’da 10’a yakın esnafı ‘EFT iptali’ ile 52 bin TL dolandırdığı belirlenen iki zanlı, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 8 ayrı iş yerinde satılan ürünleri satın alarak parayı EFT yaptıktan sonra ödeme talimatını iptal eden A.D. ve M.A. isimli 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu öğrenilen zanlılardan M.A. polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.D. ise serbest bırakıldı.

Yorumlar (0)
31°
parçalı az bulutlu