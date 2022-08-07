EFT iptali ile vatandaşı dolandıran zanlılar yakalandı

Malatya’da 10’a yakın esnafı ‘EFT iptali’ ile 52 bin TL dolandırdığı belirlenen iki zanlı, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 8 ayrı iş yerinde satılan ürünleri satın alarak parayı EFT yaptıktan sonra ödeme talimatını iptal eden A.D. ve M.A. isimli 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu öğrenilen zanlılardan M.A. polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.D. ise serbest bırakıldı.