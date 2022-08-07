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EFT iptali ile vatandaşı dolandıran zanlılar yakalandı
Malatya’da 10’a yakın esnafı ‘EFT iptali’ ile 52 bin TL dolandırdığı belirlenen iki zanlı, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Asayiş 07.08.2022, 15:00
Malatya’da 10’a yakın esnafı ‘EFT iptali’ ile 52 bin TL dolandırdığı belirlenen iki zanlı, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 8 ayrı iş yerinde satılan ürünleri satın alarak parayı EFT yaptıktan sonra ödeme talimatını iptal eden A.D. ve M.A. isimli 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu öğrenilen zanlılardan M.A. polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.D. ise serbest bırakıldı.