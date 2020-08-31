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Eflani’de çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
KARABÜK’ÜN EFLANİ İLÇESİNDE OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN ORMANLIK ALANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.
Asayiş 31.08.2020, 13:37
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Karabük’ün Eflani ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde ilçeye bağlı Bostancılar köyü Kızılcalar Mahallesi’nde kuru otların bulunduğu alanda yangın çıktı. Vatandaşların yangını fark edip ilk müdahalede bulunmasının ardından itfaiye ve ilçe orman işletmesi personelinin de müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.
Orman ve evlerin tam ortasında çıkan yangın erken fark edilmesi, rüzgarın olmaması nedeni ile büyümeden ve bir felakete dönüşmeden söndürüldü.
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