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Edremit’teki kazanın güvenlik kamera görüntüsü çıktı
Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
Asayiş 12.02.2022, 23:21
Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
Dün gece meydana gelen ve kırmızı ışıkta durmakta olan 2 ayrı araca çarparak meydana gelen kazada, 2 çocuk sahibi Fatma Sabancı yaşamını yitirirken, Yusuf U., Burak G., Sinan U., Melih Ü., İ.Mert G., Muhammet S. Yaralanarak Edremit ve Burhaniye’deki hastanelere kaldırılmıştı.
Yaşamını yitiren 2 çocuk sahibi Fatma Sabancı ise Edremit Mahkeme Camii’nde kılınan ikindi namazına müteakip Güre Kabristanı’nda toprağa verildi. Kaza ilçede büyük üzüntüye neden oldu.
(BT-