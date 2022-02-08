Edremit’te yaşlı kadın kanal açıcının altında kalarak hayatını kaybetti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşlı kadın kanal açıcı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Yolören Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle Ü.N. (35) idaresindeki 10 V 8323 plakalı kanal açıcı kamyonun altında kalan 3 çocuk annesi Gülsüm Narin (75) isimli kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, sürücü gözaltına alındı.