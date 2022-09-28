Edremit’te “Yanlış yerdesin” diyerek motosikletten kurşun yağdırdı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde motosikletli bir kişinin “Sen yanlış yerdesin” diyerek kurşun yağdırdığı adam yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Hamidiye Mahallesi 670 Sokak Yeni Demirkent Sitesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, S.A.Y. (52) isimli kişi ikametine girmek için sitenin bahçesine yöneldiği sırada arkasından gelen beyaz kasklı motosikletli bir kişi “Sen yanlış yerdesin” diyerek 3 el ateş etti. S.A.Y., sağ ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay üzerine alarma geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin, şüpheli F.M.’yi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.