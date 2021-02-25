Edremit’te tefecilik operasyonu: 3 gözaltı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, H.A, E.Z. ve M.Ü’nün yüksek faizle borç para verdiğini, ödeyemeyenlerin mallarına icra yoluyla el koyduklarını belirledi. Operasyonla 3 şüpheli gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda tüfek, bilgisayar, tablet, çok sayıda fişek, kayıtların tutulduğu defter ile borç senedi ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.