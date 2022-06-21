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Edremit’te tarihi eser kaçakçılığı yapan iki kişi gözaltına alındı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan iki kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Asayiş 21.06.2022, 11:05
Edremit’te tarihi eser kaçakçılığı yapan iki kişi gözaltına alındı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan iki kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda, Edremit İlçesinde tarihi eser ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin aracında yapılan aramada, 243 adet tarihi eser (sikke) ve 46 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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