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Edremit’te tapu dairesinin bulunduğu binada yangın
BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE TAPU DAİRESİNİN BULUNDUĞU BİNADA BULUNAN LOKANTADA ÇIKAN YANGIN, PANİĞE NEDEN OLDU.
Asayiş 09.11.2020, 14:55
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde tapu dairesinin bulunduğu binada bulunan lokantada çıkan yangın paniğe sebep oldu.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle Gazicelal Mahalllesi’nde bulunan binada yangın çıktı. Yangına, Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın söndürülürken binanın duman altında kalması nedeniyle binada kısa süreli panik yaşandı.