Edremit’te silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hekimzade Mahallesi Kurşunlu Caddesi üzerinde S.K.(16) ile R.C. (16), İ.K.(15) ve Cahit Kazancıoğlu (38) ile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan olayda R.Ç. silah ile vuruldu. Cahit Kazancıoğlu ise kalbine aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Yaralılar vatandaşlar tarafından Edremit Devlet Hastanesine götürüldü. Cahit Kazancıoğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı R.Ç.’nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay sonrasında bölgede Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü geniş güvenlik önlemi aldı ve olay yeri incelemesi yaptı. Konuyla ilgili bir S.K. gözaltına alınırken İ.K’nın firari olarak arandığı öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden Cahit Kazancıoğlu’nun cenazesi otopsi için Bursa Adlı Tıp Kurumuna gönderildi. Edremit Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.