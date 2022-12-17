Edremit’te organize suç örgütüne ek operasyonda 4 tutuklama

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis ekiplerince, suç işlemek maksadıyla örgüt kuran şahıslara yönelik düzenlenen ek operasyonda çok sayıda tabanca, av tüfeği, uyuşturucu madde ele geçirilirken, aranan 10 şüpheliden 7’si gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, suç işlemek maksadıyla örgüt kuran 10 kişiye KOM Şubesine bağlı ekipler tarafından ek operasyon düzenlendi. Operasyonlar sırasında aranan 10 şüpheliden 7’si gözaltına alındı. İlk yapılan operasyonda da 5 şahıs tutuklanmıştı.

Yapılan çalışmalar sırasında, örgüt liderinin talimatları doğrultusunda örgüt yöneticileri ve üyeleri tarafından liderin de dahil olduğu “Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Eziyet, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Kasten Yaralama, Cinsel Saldırı, Tehdit, Hakaret ve 6136 SKM” suçlarının işlendiğine ilişkin tespitler yapıldı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3’ü adli kontrol şartıyla salıverildi.