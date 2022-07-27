banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Benzine indirim geldi!
Benzine indirim geldi!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Edremit’te motel sahibi iş yerinde ölü bulundu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde motel sahibi iş yerinde ölü bulundu.

Asayiş 27.07.2022, 14:11
Edremit’te motel sahibi iş yerinde ölü bulundu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde motel sahibi iş yerinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Altınkum Mahallesi 1011 Sokak’ta meydana geldi. Çamdan Motel isimli işletmenin sahibi Erdem Çamdan’dan (59) haber alınamaması üzerine motel sakinleri, polise haber verdi. Yapılan incelemede işletmeci, motelin mutfağında sırt üstü yatar vaziyette ölü bulundu. Polis geniş güvenlik önlemi aldı. Motel işletmecisinin cesedi adli tıp kurumuna gönderildi. Yapılan incelemede şüpheli olarak değerlendirilen olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
31°
açık