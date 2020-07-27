Edremit’te kuralsız motosiklet kullanımına izin yok

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından yapılan motosiklet uygulamalarda bir hafta içinde 30 motosiklet trafikten men edilirken, toplamda 142 bin 364 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi polis sorumluluk alanı içinde bir hafta içinde yapılan motosiklet uygulamalarında “Dur” ikazına uymayan 20 motosiklete 5 bin 760 tl, saygısız araç kullanan bir motosiklet sürücüsüne 132 TL, kask takmayan 104 sürücüye 13 bin 728 TL, sürüş sırasında cep telefonu ile konuşan 47 sürücüye 13 bin 536 TL, makas yaparak trafiği tehlikeye sokan bir sürücüye 1228 TL, 3 sigortasız motosiklete 396 TL, yetersiz ehliyet ile motosiklet kullanan 27 kişiye 33 bin 136 TL, 33 muayenesi eksik motosiklete 9 bin 504TL, ikinci kez muayenesiz olarak yakalanan bir araca 598 TL, Hurda kayıtlı araç ile trafikte seyreden bir kişiye 2 bin 473TL, bir tescilsiz motora 288 TL, Abartı egzoz ile çevreyi rahatsız eden bir motosiklete 288 TL, kırmızı ışık ihlali yapan 9 sürücüye ise 2 bin 592 TL. Ceza kesildi. Bir haftalık uygulama sonucunda kanunlara uymayan motosiklet sürücülerine ve sahiplerine 142 bin 364 TL. para cezası kesildi. Kurallara uygum motosiklet kullanımının yaygınlaşması için denetimlerin hız kesmeden devam edeceği öğrenilirken uygulamalarda 213 motosiklet sorgulamasının yapıldığı ve 30 motosikletin trafikten men edildiği öğrenildi.