Edremit’te koyun sürüsü bulvarı kapattı

Balıkesir’in Edremit ilçesi girişindeki bulvardan geçen koyun sürüsünün refüjde sakince durması görenleri şaşkına çevirdi. Caddenin bir kısmının kapanması sürücülere zaman zaman zor anlar yaşattı.

Cennetayağı Mahallesi İstasyon Caddesi’nde akşam saat 21.00 sıralarında yolun ortasında 200’e yakın koyun görenleri gülümsetirken, koyunların hareketsiz bir şekilde durmaları dikkat çekti. Sürüyle karşılaşan sürücüler, kazaya sebebiyet verilmemesi için durumu polise bildirdi. Polis gelinceye kadar ise bazı sürücülerin araçtan inerek hızlarını azaltmaları yönünde uyarıda bulunmaları dikkat çekti. Polisin gelmesi ile koyunlar yolun karşısına geçirilirken, yol trafiğe tamamen açıldı. Koyunların hareketsiz şekilde durmaları ise görenleri gülümsetti.