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Edremit’te ilginç olay
EDREMİT İLÇESİNDE KANLAR İÇİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN YARALI BULDUĞU KİŞİ, HASTANEYE KALDIRILDI.
Asayiş 23.08.2020, 16:02
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde kanlar içinde jandarma ekiplerinin yaralı bulduğu şahıs hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay Kadıköy Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Jandarma ekipleri, iddiaya göre devriye sırasında bir kişiyi aracın yanında yolda baygın olarak buldu. Kolluk görevlileri hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. S.E. (25) isimli şahıs, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şahsın kendi tarafından kazaen yaralandığı ve jandarmanın dikkati sayesinde hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
Jandarma ekiplerinin konuyla ilgili araştırması sürüyor.
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