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Edremit’te dehşet: Sahibini öldürdüler, büyükbaş hayvanları da vurdular

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir çiftliği basan kişi yada kişiler, çiftlik sahibini öldürdüler, büyükbaş hayvanlara da kurşun yağdırdılar. 1 hayvan kurtarılmazken, 3 hayvanı da yaralayan saldırganlar kayıplara karıştılar.

Asayiş 12.09.2021, 01:33
Edremit’te dehşet: Sahibini öldürdüler, büyükbaş hayvanları da vurdular

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir çiftliği basan kişi yada kişiler, çiftlik sahibini öldürdüler, büyükbaş hayvanlara da kurşun yağdırdılar. 1 hayvan kurtarılmazken, 3 hayvanı da yaralayan saldırganlar kayıplara karıştılar.



Edinilen bilgiye göre olay, Altınoluk’ta meydana geldi. Bent Yolu üzerinde bir çiftlikte sütçülükle geçimini sağlayan mahallenin sevilen kişilerden Muharrem Güler’in çiftliğine gelen kişi ya da kişiler ortalığı kan gölüne çevirdiler. Çiftlik sahibi 45 yaşındaki Muharrem Güler’i 11 el pompalı tüfekle ateş ederek öldüren saldırganlar, çiftlikte bulunan süt ineklerine de ateş açarak bir ineği öldürdüler, 3’nü ise yaraladılar.



Hayatını kaybeden Güler, Çanakkale’nin Kumburun köyünde toprağa verildi. Jandarma’nın olay ile ilgili olarak araştırmasının çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

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