Edremit’te bulaşık makinesinden yangın çıktı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulaşık makinesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kadıköy Fatih Mahallesi’nde Metin K. ait 7 katlı binanın 4.katında bulaşık makinesinden çıkan yangın bir anda büyüdü. İhbar üzerine yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın, söndürülürken dairede maddi hasar meydana geldi.