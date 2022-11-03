Edremit’te beton mikserinin altında kalan yaşlı adam ölümden döndü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen kazada beton mikserinin altına aldığı yaşlı adam ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre, kaza Altınkum Mahallesi Ege Caddesi üzerinde meydana geldi. Alper M. idaresindeki 06KF184 plakalı beton mikseri, Ege Caddesi’nden 2020. Sokağa seyir halinde iken yolun karşısına geçen Mustafa Doğruk’a (79) çarparak altına takılıp sürükledi. Bağırışlar üzerine şoförün durması ile son anda yaşlı adam ezilmekten kurtuldu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Edremit Grup Amirliği ekipleri, yaşlı adamı mikserin altından çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.