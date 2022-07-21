Son Dakika
Edremit Körfezinde tekne kazasında kaybolan iki kişinin kazadan dakikalar önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Balıkesir’in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ardından alabora olduktan sonra batan teknede kaybolan 2 kişinin kazadan dakikalar önce güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Asayiş 21.07.2022, 14:15
Balıkesir’in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ardından alabora olduktan sonra batan teknede kaybolan 2 kişinin kazadan dakikalar önce güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Güvenlik kamerasında kaza günü saat 20.20 sıralarında fiber teknenin bağlı olduğu Zeytinli Çayından denize açılan 3 arkadaşın görüntüleri yer alıyor. Bölgede ise arama çalışmaları devam ediyor.