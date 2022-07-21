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Edremit Körfezi’nde kaybolan iki kişinin kazadan dakikalar önceki görüntüleri ortaya çıktı

Balıkesir’in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ardından alabora olduktan sonra batan teknede kaybolan 2 kişinin kazadan dakikalar önce güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı

Asayiş 21.07.2022, 14:11
Edremit Körfezi’nde kaybolan iki kişinin kazadan dakikalar önceki görüntüleri ortaya çıktı

Balıkesir’in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ardından alabora olduktan sonra batan teknede kaybolan 2 kişinin kazadan dakikalar önce güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı

Güvenlik kamerasında kaza günü saat 20.22 sıralarında fiber teknenin bağlı olduğu Zeytinli Çayından denize açılan 3 arkadaşın görüntüleri yer alıyor. Bölgede ise arama çalışmaları devam ediyor

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