Edremit Körfezi’nde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarında 4’üncü gününde devam ediyor

Balıkesir’in Edremit ilçesi açıklarında 4 gün önce akşamı motor arızası nedeniyle sürüklenen ve ardından batan teknede kaybolan 2 kişiyi aramasına dördüncü gününde de devam edildi. Çalışmalar, su üstünde ve su altında yoğunlaştırıldı.

Sahil Güvenlik, AFAD ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri Altınkum sahilinden denize açıldıktan sonra kaybolan Hasan Hüseyin Işıktaş (21) ve Sinan Yeniçeri’yi (43) arama çalışmalarını sürdürüyor.

6 Sahil Güvenlik Botu, 3 Dalış Timi, 1 Sahil Güvenlik Uçağı, 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 3 Kara Aracıyla toplam 98 Personelin katıldığı arama çalışmalarında ayrıca su altını görüntülemek amacıyla ROV Cihazı ve Yandan Taramalı Sonar kullanılıyor.

Bölgede şiddetli poyraz rüzgarının etkisini kaybetmesi ile Sahil Güvenlik, AFAD ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi dalış timleri muhtemel noktalarda dalışlar yaparak arama çalışmalarını su altında da yoğun bir şekilde devam ettiriyorlar.

Kaybolan Yeniçeri ve Işıktaş’ın yakınları ise Altınkum sahilinde yakınlarından gelecek bir haber bekliyor.