Edirne’deki dehşetin yeni detayları ortaya çıktı

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Kumdere köyünde, muhtar Hüseyin Karataban ile amcası Hüdayet Karataban’ı kahvehanede öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan şüpheli jandarma tarafından kısa sürede yakalandıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 2019’da Recep Tohum’a ait hayvanlar, Hüseyin Karataban’ın tarlasına girip, ekinlerine zarar verince, buna sinirlenen çobanla tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Karataban’ın, çobanı darbetmesi üzerine bu sırada tarlaya Recep Tohum’la aynı ismi taşıyan babası Recep Tohum da gelip olaya dahil oldu. Karataban ise yanında bulunan av tüfeğiyle çoban ve baba Recep Tohum’a doğru ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların başına isabet ettiği baba Recep Tohum yaralandı. Hastanede tedaviye alınan baba Recep Tohum, daha sonra taburcu edildi. Recep Tohum, olaydan 10 gün sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Oğlu Recep Tohum ise babasının ölümünden Hüseyin Karataban’ı sorumlu tuttuğu ve bu nedenle aralarında husumet olduğu öğrenildi.

Daha sonra Recep Tohum, geçtiğimiz günlerde alkol alıp, kahvehaneye giderek yanındaki av tüfeği ile ateş ettiği Kumdere Köyü Muhtarı Hüseyin Karataban (50) ve kahvehane işleten amcası Hüdayet Karataban’ı (64) öldürürdü. O sırada kahvehanede bulunan L.G. ve H.K. ise yaralandı. Olayın ardından Cinayet Zanlısı Recep Tohum’un yasa dışı yollarla Yunanistan’a gitmek istedi. Ancak parasının olmadığı ve bu nedenle ertesi akşam köye dönerek evinden bazı eşyalar aldığı iddia edilen Recep Tohum, evden uzaklaşırken jandarmaya yakalandığı öğrenildi. Şüpheli Recep Tohum ifadesi alınmak üzere İpsala Jandarma Karakoluna götürüldü. İfadesi alınan Şüpheli Recep Tohum işlemlerinin ardından Adliye’ye sevk edildi. Nöbetçi Savcıdaki ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen Recep Tohum mahkemece tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevine gönderildi.

Hüseyin Karataban ile amcası Hüdayet Karataban’ın cenazeleri, Kumdere köyündeki mezarlıkta toprağa verildi. Olayda yaralanan L.G. ve H.K.’nin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.