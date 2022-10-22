Edirne’de zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Edirne’de 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Abdurrahman Mahallesi Talat Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Bulgar turist Desislava Rumenova Dimitrova’nın kullandığı PK 6381 BB plakalı otomobil, acil fren yapılması sonucu aynı yöne seyir halinde olan Mehmet Salih Uzunismail yönetimindeki 67 LA 874 plakalı ve sürücü ismi öğrenilemeyen 22 BK 831 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda önlem alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan sürücüye müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda araç yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan otomobillerin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.