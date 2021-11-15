- Edirne’de zincirleme kaza: 2 yaralı

Edirne’de 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne merkez İstasyon Mahallesinde kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Koray Sedat Dillegör idaresindeki 22 BF 984 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce Gökhan Koç idaresindeki 22 ABU 308 plakalı kamyonette, ardından Nuray Akdoğan idaresindeki 39 SP 670 plakalı otomobile çarptıktan sonra yol kenarındaki kaldırıma, trafik ışıklarına ve yön levhasına çarparak durdu.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalelerini yaptı. Kazada yaralanan Koç ve Dilegör, ambulansla Edirne Devlet Hastanesine götürüldü. Kazaya karışan araçlar, olay yerine çağrılan çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kaza sebebiyle bir süre duran trafik, araçların kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(MB-