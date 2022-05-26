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Edirne’de Yunanistan’a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri yakalandı

Edirne’de Yunanistan’a kaçma hazırlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 26.05.2022, 17:48
Edirne’de Yunanistan’a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri yakalandı

Edirne’de Yunanistan’a kaçma hazırlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.

Edirne’nin Meriç ilçesi sınırında görev yapan Hudut Kartalları 1. derece askeri yasak bölgede devriye esnasında, FETÖ üyesi olduğu değerlendirilen 4 kişinin yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçmaya çalıştığını tespit etti. FETÖ şüphelisi olduğu belirlenen A.G., Y.Y., B.D. ve R.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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