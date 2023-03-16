Edirne’de Yunanistan’a kaçmaya çalışan 14 terör şüphelisi yakalandı

Edirne’de, hudut birlikleri ve jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan terörle mücadeleye yönelik faaliyetler çerçevesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 14 FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, terörle mücadeleye yönelik faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Ekipler tarafından son bir haftada, Yunanistan sınırındaki birinci derece askeri yasak bölgede yapılan çalışmalarda, yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 13’ü FETÖ silahlı terör örgütü üyesi, 1’i PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak üzere toplam 14 terör örgütü üyesi yakalandı.

Ayrıca, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik icra edilen faaliyetler çerçevesinde yapılan operasyonlarda UYAP üzerinden haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 11’i yabancı uyruklu 25 şahıs ile askeri suçlardan aranan 25 şahıs olmak üzere toplamda 50 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.