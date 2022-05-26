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Edirne’de Yunanistan’a kaçma hazırlığındaki 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne’nin İpsala ilçesi yakınlarında yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 8 kişi tutuklandı.

Asayiş 26.05.2022, 17:50
Edirne’de Yunanistan’a kaçma hazırlığındaki 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne’nin İpsala ilçesi yakınlarında yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 8 kişi tutuklandı.

İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede görev yapan hudut askerlerinin devriyesi esnasında durumundan şüphelenerek gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanarak Adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, nöbetçi savcıdaki ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemedeki işlemlerinin ardından B.K., E.Ç., Ü.O., Ş.G., O.K., R.B., M.K. ve S.İ. FETÖ bağlantıları sebebiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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