Edirne’de yollardaki buzlanma kazaları da beraberinde getirdi

Edirne’de hava sıcaklığının gece eksi derecelere düşmesiyle birlikte buzlanmaların yaşandığı caddelerde çok sayıda kaza meydana geldi.

Edirne’de dün etkili olan soğuk ve yağışlı hava gece saatlerinde yerini dondurucu soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düşmesiyle birçok caddede yer yer buzlanmalar meydana geldi. Sabah araçlarıyla yola çıkan sürücüler, buzlanma yaşanan caddelerde zor anlar yaşadı. Buzlanmanın oluştuğu caddelerde çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri buzlanmanın yaşandığı cadde ve kavşaklarda önlem alırken, belediye ekipleri de tuzlama çalışması yaptı.