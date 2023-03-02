Edirne’de yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 kişi yakalandı

Edirne’de hudut birliklerince son bir haftada yapılan çalışmalarda Yunanistan’a kaçmaya çalışan terör örgütleri FETÖ, PKK ve MLK/P mensubu 5 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliklerince son bir haftada yapılan çalışmalarda, yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 şüpheli askeri yasak bölgede yakalandı. Yunanistan’a kaçmaya çalışan zanlıların 2’sinin FETÖ, 2’sinin MLK/P ve 1’inin PKK mensubu olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetler çerçevesinde UYAP üzerinden haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 5’i yabancı uyruklu 18 şahıs ile askeri suçlardan aranan 23 şahıs olmak üzere toplam 46 şahıs yakalanarak İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.