banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı

Edirne’de yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2’si tutuklandı

Edirne’de, Yunanistan’a kaçma hazırlığındaki 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, Hudut Kartalları tarafından yakalandı.

Asayiş 07.06.2022, 14:18
Edirne’de yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2’si tutuklandı

Edirne’de, Yunanistan’a kaçma hazırlığındaki 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, Hudut Kartalları tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Hudut Kartalları, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları devriye esnasında, durumundan şüphelendikleri 3 kişiyi durdurarak kimlik tespiti yapmak üzere karakola götürdü. Kimlik tespiti yapılan şüphelilerin FETÖ bağlantılarının olduğunun tespit edilmesi üzerine şahıslar gözaltına alındı. Yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçma hazırlığındaki şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Adliyesine sevk edildi.

Zanlılardan E.Ö. ve K.B., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli K.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu