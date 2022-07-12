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Edirne’de yakalanan 260 göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi

Edirne’de yakalanan 260 göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi.

Asayiş 12.07.2022, 08:56
Edirne’de yakalanan 260 göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi

Edirne’de yakalanan 260 göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi.

Edirne’de yakalanan 260 Afganistan uyruklu göçmen, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere jandarma eşliğinde otobüslerle İstanbul Havalimanı’na gönderildi. Afgan göçmenlerin charter seferi ile ülkelerine gönderileceği belirtildi.

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