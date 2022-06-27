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ABD’de Los Angeles’tan Chicago’ya giden ve içerisinde 243 yolcunun tren Missouri eyaletinde yer alan Mendon kenti yakınlarında bir kamyonla çarpışarak raydan çıktı.
Edirne’de yakalanan 227 göçmen sınır dışı edilecek
Edirne’de yakalanan 227 göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı’na gönderildi.
Asayiş 27.06.2022, 23:40
Edirne’de yakalanan 227 göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı’na gönderildi.
Edirne’de yakalanan 227 Afganistan uyruklu göçmen, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere jandarma eşliğinde otobüslerle İstanbul Havalimanı’na gönderildi. Afgan göçmenler İstanbul Havalimanı’ndan charter seferi ile ülkelerine gönderilecek.