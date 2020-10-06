Edirne’de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
EDİRNE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ELE GEÇİRDİKLERİ UYUŞTURUCU HAPLARLA "İKİ DEVLET TEK MİLLET 22 KARABAĞ" YAZARAK AZERBAYCAN'A DESTEK VERDİ. OPERASYONDA, 42 KİLOGRAM ECSTASY HAP İLE YAKALANAN 3 ŞÜPHELİ ÇIKARILDIKLARI ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANARAK, CEZAEVİNE KONULDU.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ele geçirdikleri uyuşturucu haplarla "İki devlet tek millet 22 Karabağ" yazarak Azerbaycan’a destek verdi. Operasyonda, 42 kilogram ecstasy hap ile yakalanan 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak üzere olan bir tırı şüphe üzerine durduran Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araçta yaptıkları aramada 42 kilogram, toplamda 212 bin adet uyuşturucu ecstasy hap ele geçirdi.
Polisler, ele geçirilen uyuşturucu haplarla "İki devlet tek millet 22 Karabağ" yazarak Azerbaycan’a destek verdi. Gözaltına alınan tırdaki 3 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.
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