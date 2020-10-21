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Edirne’de uyuşturucu operasyonu
EDİRNE’NİN KEŞAN İLÇESİ BEĞENDİK BELDESİNDE, İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE YAPILAN YOL KONTROL VE ARAMA FAALİYETİNDE, ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN BİR ARAÇTA 13 ADET POŞETE SARILI, 1 ADEDİ İÇMEYE HAZIR OLARAK KAĞIDA SARILMIŞ TOPLAM 5,17 GRAM EROİN MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 21.10.2020, 16:31
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Edirne’nin Keşan ilçesi Beğendik beldesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrol ve arama faaliyetinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta 5,17 gram eroin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, 19 Ekim günü Keşan ilçesi Beğendik beldesinde Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrol ve arama faaliyetinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta 13 adet poşete sarılı, 1 adedi içmeye hazır olarak kâğıda sarılmış toplam 5,17 gram eroin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Araçta ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca, buna ait 1 adet şarjör ve şarjöre takılı 5 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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