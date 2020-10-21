banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Sivasspor, Villarreal maçı için İspanya'da
Sivasspor, Villarreal maçı için İspanya'da
Milyon dolarlık fosillerle ne yapıyorlardı?
Milyon dolarlık fosillerle ne yapıyorlardı?
“Herkes yetkisini bilecek”
“Herkes yetkisini bilecek”
İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü
İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü

Edirne’de uyuşturucu operasyonu

EDİRNE’NİN KEŞAN İLÇESİ BEĞENDİK BELDESİNDE, İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE YAPILAN YOL KONTROL VE ARAMA FAALİYETİNDE, ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN BİR ARAÇTA 13 ADET POŞETE SARILI, 1 ADEDİ İÇMEYE HAZIR OLARAK KAĞIDA SARILMIŞ TOPLAM 5,17 GRAM EROİN MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ.

Asayiş 21.10.2020, 16:31
1
Edirne’de uyuşturucu operasyonu

Edirne’nin Keşan ilçesi Beğendik beldesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrol ve arama faaliyetinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta 5,17 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, 19 Ekim günü Keşan ilçesi Beğendik beldesinde Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrol ve arama faaliyetinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta 13 adet poşete sarılı, 1 adedi içmeye hazır olarak kâğıda sarılmış toplam 5,17 gram eroin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Araçta ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca, buna ait 1 adet şarjör ve şarjöre takılı 5 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
19°
az bulutlu
banner378
Namaz Vakti 21 Ekim 2020
İmsak 05:51
Güneş 07:15
Öğle 12:54
İkindi 15:52
Akşam 18:22
Yatsı 19:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Bursaspor 5 7
11. Balıkesirspor 5 6
12. Akhisar Bld.Spor 5 5
13. Bandırmaspor 5 5
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Menemen Belediyespor 5 2
18. Boluspor 5 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3