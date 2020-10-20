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Edirne’de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

UZUNKÖPRÜ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE İLÇE MERKEZİNDE YAPILAN ARAMALAR DA TOPLAM DA 22 FİŞEK VE 1.15 GR BONZAİ UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.

Asayiş 20.10.2020, 11:32
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Edirne’de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne’de Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Emniyet ekipleri, icra edilen çalışmalarda uyuşturucu madde kullanan 13 şüpheli şahsı yakaladı. Şüpheli şahıslarla birlikte 22 fişek ve 1.15 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasından sonra adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğünün, uyuşturucuyla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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