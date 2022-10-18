Edirne’de trafik kazası: 2 yaralı

Edirne’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne’nin Talatpaşa Mahallesi’nde Mehmet Şerif Topal’ın kullandığı 22 T 0059 plakalı ticari taksi ile Bulgaristan vatandaşı Gökay Şensoy’un kullandığı PB6670HC plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ticari taksi sürücüsü Topal ve takside bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri de kaza hakkında tutanak hazırladı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.