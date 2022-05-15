Edirne’de ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih Beldesi’nde hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih Beldesi’nde meydana geldi. Yaşanan kazada ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 34 PVR 55 plakalı otomobil, Uzunköprü istikametinden, Edirne istikametine seyir halindeyken Kırcasalih Belde’si girişine geldiği sırada yola çıkan 22 ABB 137 plakalı ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar yoldan çıktı. Kazada 2 otomobilde bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların üzerine olay yerine, polis, sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırdı.

Karayolları ekipleri tarafından temizlik çalışmalarının ardından Polis ekipleri tek şeride kapanan yolu tekrar trafiğe açtı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.