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Edirne’de terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan’a kaçarken yakalandı
Edirne’de Yunanistan’a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 1 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 15.11.2022, 12:38
Edirne’de Yunanistan’a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan’a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK zanlısı M.B’yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili tahkikat sürüyor.