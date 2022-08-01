Edirne’de su baskını yaşanan bölgelerde hasar tespit çalışmaları başladı

Edirne Valiliği, su baskınlarına neden olan sağanak sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz merkezinde 31 Temmuz 2022 tarihinde saat 22:00 sıralarında meydana gelen gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmuş ve 25 farklı noktada çeşitli ölçekte su baskını yaşamıştır. Yaşanan baskınlara, AFAD, İtfaiye ve sağlık ekiplerince müdahale edilmiştir. Gelen ihbarlara yönelik, Bosna Köy mevkiinde mahsur kalan 7 kişilik aile ve merkezde bir apartmanın bodrum katında mahsur kalan bir vatandaşımız tahliye edilerek kurtarılmıştır. Merkez Babademirtaş mahallesindeki metruk binada çökme olduğu bilgisi üzerine ekiplerimizce müdahale edilmiş, yapılan tespitte herhangi bir kişinin göçüğün altında kalmadığı belirlenmiştir. 31 Temmuz 2022 tarihinde meydana gelen su baskını nedeniyle oluşan zararların tespiti ve giderilmesi için çalışmalara başlanmış olup; Zarar gören binaların hasar tespiti, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılırken eşya zararlarının tespiti için İl Defterdarlığı ekipleri çalışmalarına başlamıştır. Ayrıca zarar gören iş yerleri için ise AFAD personelleri görevlendirilmiş olup, zarar tespitlerine hızlı şekilde devam edilmektedir.”