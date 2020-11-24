Edirne’de sosyal tesiste yangın

Edirne’de Devlet Su İşlerine ait sosyal tesisin kamelyasında çıkan ve ağaçlara sıçramasına ramak kalan yangın kontrol altına alındı.

Edirne’de Meriç Nehri kenarında bulunan Devlet Su İşlerine ait sosyal tesislerde yangın çıktığını gören görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Kamelyanın içerisinde bulunan sandalye ve masalar yanarak kullanılmaz hale geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.