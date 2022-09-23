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Edirne’de sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi
Edirne’de polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 1 kilo 478 gram esrar ele geçirildi.
Asayiş 23.09.2022, 09:59
Edirne’de polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 1 kilo 478 gram esrar ele geçirildi.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyonlarını aralıksız olarak sürdürüyor.
Sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştiren ekipler, Karaağaç Mahallesi’nde şüpheli C.B’nin ikametinde arama yaptı. Yapılan arama sonucu 1kilo 478 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheli C.B’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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