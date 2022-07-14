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Edirne’de silahlı saldırıya uğrayan lastikçi yaralandı

Edirne’de pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu işyerinin önünde bekleyen oto lastikçi ağır yaralandı.

Asayiş 14.07.2022, 17:10
Edirne’de silahlı saldırıya uğrayan lastikçi yaralandı

Edirne’de pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu işyerinin önünde bekleyen oto lastikçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Edirne Yeni Sanayi sitesinde meydana geldi. Oto lastikçi işyerinin önünde oturan Mustafa Kara 4 kişinin bulunduğu araç tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kara’ya pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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