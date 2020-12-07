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Edirne’de silahlı kavga: 1 yaralı

Edirne şehir merkezinde çıkan kavgada silahla vurulan kişi yaralandı.

Asayiş 07.12.2020, 16:15
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Edirne’de silahlı kavga: 1 yaralı
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Edirne şehir merkezinde çıkan kavgada silahla vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eski İstanbul Caddesi’nde bulunan bir işyerinde kimlik bilgileri öğrenilemeyen bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla açılan ateş sonucu A.K. bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme gerçekleştirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
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