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Edirne’de sel suları asfaltı söktü, işyerlerini su bastı

Edirne’de şiddetli yağış ve kanalizasyon yetersizliğinin sebep olduğu taşkın suları asfaltları yerinden söktü, birçok işyerini de su bastı, bazı otomobiller ise yolda mahsur kaldı.

Asayiş 12.10.2021, 11:48
Edirne’de sel suları asfaltı söktü, işyerlerini su bastı

Edirne’de şiddetli yağış ve kanalizasyon yetersizliğinin sebep olduğu taşkın suları asfaltları yerinden söktü, birçok işyerini de su bastı, bazı otomobiller ise yolda mahsur kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış ve su baskınları uyarısı yaptığı Edirne’de sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış etkisini etkisini gösterdi. Şiddetli yağış sebebiyle kent merkezinde birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Ayrıca Şükrüpaşa Mahallesi’nde birçok caddede şiddetli yağış sebebiyle asfaltlar yerinden söküldü. Kanalizasyon yetersizliği dolayısıyla birçok işyerini su bastı. Bazı otomobiller ise yolda kaldı. Yolda kalan bir otomobili itfaiye ekipleri itekledi.

"Bu rezillik"

Şükrüpaşa Mahallesinde yol çalışmasının yeni yapıldığı bölgede işyerini su basan Nazmiye Kasırga, Edirne Belediyesi’ne tepki göstererek, "Yol çalışmasının sonucu bu işte, üç ayda iki kez. Bu rezillik. Biz 16 senedir buradayız, şimdiye kadar bir damla bile su girmiyordu. Geçen sefer bir buçuk ay uğraştık ve temizledik. Ben sütün Şükrüpaşa’nın kanalizasyonunu temizliyorum. Yazık günah, 29 yıllık emeğimiz bu ya. Her şeyi yeniden, sıfırdan yaptık" diye tepki gösterdi.

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