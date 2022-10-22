Edirne’de sahipsiz köpeklerin çocuğa saldırma anı kamerada

Edirne’nin Enez ilçesinde sahipsiz köpeklerin küçük çocuğa saldırma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Enez’in Gaziömerbey Mahallesi Platin Dere Caddesi üzerinde bulunan market önünde yaşandı. Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğu, çevrede bulunan vatandaşlar kucaklayarak kurtardı. Alışverişten çıkan 12 yaşındaki U.Ö. isimli çocuk, yaklaşık 7-8 köpeğin saldırısına uğradı. Çocuğa köpeklerin saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi’ne sevk edilen U.Ö.’nün bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.