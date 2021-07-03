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Edirne’de sağanak ve dolu tarım alanlarına zarar verdi

Edirne’de sağanak ve dolu, tarım alanlarının zarar görmesine yol açtı.

Asayiş 03.07.2021, 13:41
Edirne’de sağanak ve dolu tarım alanlarına zarar verdi

Edirne’de sağanak ve dolu, tarım alanlarının zarar görmesine yol açtı.

Edirne’nin kent merkezinde dün akşam saatlerinde sağanak yağış yağış sel felaketlerini beraberinde getirirken, İskenderköy köyünde de dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışı nedeniyle buğday, ayçiçeği ve meyve bahçelerinde bulunan ürünler zarar gördü.

Köyde yaşayan 71 yaşındaki Halil Yavuz, hayatında ilk kez böyle bir yağışla karşıladığını söyledi. Dakikalar içinde dolu yağışı sebebiyle her yerin beyaza büründüğünü vurgulayan Yavuz, köydeki ekili tüm tarım alanlarının ciddi zarar gördüğünü belirtti.
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